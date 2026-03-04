EXPOSITION A LA ROCHE D’OETRE, Montagnes de Normandie Roche d’Oëtre, Saint-Philbert-sur-Orne

EXPOSITION A LA ROCHE D’OETRE 16 mai – 28 juin Montagnes de Normandie Roche d’Oëtre Orne

Mars : de 14H à 17H du mardi au vendredi, Avril : de 10H à 18H, tous les jours. Entrée libre. Du mercredi 16 mai au dimanche 28 juin

Début : 2026-05-16T10:00:00+02:00 – 2026-05-16T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Montagnes de Normandie Roche d'Oëtre Montagnes de Normandie La Roche d'Oëtre Saint-Philbert-sur-Orne 61430 Orne Normandie

Entr’Elles : Peintures de Yolande Salmon Duval, sculptures de Caroline Sudre et photographies d’Irène Doria.