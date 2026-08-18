Informations pratiques

Laon

Exposition à Laon Un autre espace

Rue Marcelin Berthelot Laon Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 14:00:00

fin : 2026-10-16 18:00:00

Date(s) :

2026-10-09 2026-10-10 2026-10-14 2026-10-15 2026-10-16 2026-10-17 2026-10-21

La toute nouvelle expo de rentrée à la salle de la Station…

Depuis le début de leur collaboration en 2015, le duo d’artistes Véronique Durazzo et Didier Ducrocq développe un travail autour des surfaces spéculaires dans ses expositions, comme le cuivre, le zinc, le mercure, la vapeur d’eau, le miroir, l’écran, pour réfléchir à la fois la lumière ou diffuser des images animées. Le miroir est ainsi apparu comme un élément récurrent dans leurs créations, par sa capacité à déformer, modifier, colorer, iriser, multiplier à révéler un autre espace.

Dans cette exposition, les artistes lui consacrent de nouveau une place prépondérante. De l’espace d’exposition du cloître de l’abbaye Saint Martin de Laon ils se saisissent du vaste volume, de l’omniprésence des éléments géométriques et architecturaux pour en proposer une nouvelle lecture. Ils créent des décalages, des superpositions et des ambiguïtés qui invitent le spectateur à reconsidérer ce qu’il perçoit.

RV dans la Salle de la Station de la médiathèque Suzanne-Martinet ! (du mercredi au samedi de 14h à 18h) .

Rue Marcelin Berthelot Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 86 mal@ville-laon.fr

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English :

The brand-new back-to-school exhibition at the Salle de la Station…

L’événement Exposition à Laon Un autre espace Laon a été mis à jour le 2026-08-18 par OT du Pays de Laon