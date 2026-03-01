Exposition AFAT Cahors

Exposition AFAT

118 Rue Maréchal Foch Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-04-11 12:30:00

2026-03-07

L'Association "Les Gardiens de l'Ange" a le plaisir de vous présenter l'exposition "AFAT" de Maxime PERBOIRE, alias AFAT, est un jeune artiste plasticien toulousain.

118 Rue Maréchal Foch Cahors 46000 Lot Occitanie lesgardiensdelange@gmail.com

English :

L’Association "Les Gardiens de l'Ange" is pleased to present the exhibition "AFAT" by Maxime PERBOIRE, aka AFAT, a young visual artist from Toulouse.

