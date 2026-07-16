Exposition « Agnès Varda, un regard libre », musée de la Chalosse, Montfort-en-Chalosse

Informations pratiques

Exposition « Agnès Varda, un regard libre » 1 septembre – 31 octobre musée de la Chalosse Landes

Plein Tarif: 8.00 € ; Tarifs réduits : 5.00 € pour les 18 à 25 ans, les étudiants et les personnes handicapées et 3.00 € pour les jeunes entre 6 et 17 ans.

Exposition temporaire : 4.00 €.

Conditions de gratuité sur https://www.museedelachalosse.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-01T10:00:00+02:00 – 2026-09-01T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-31T10:00:00+01:00 – 2026-10-31T18:00:00+01:00

Quand l’art et le cinéma dialoguent avec un territoire profondément attaché à la mémoire, aux gestes du quotidien et aux récits de vie.

Photographe, cinéaste et plasticienne, Agnès Varda (1928-2019) occupe une place singulière dans l’imaginaire collectif. Son œuvre, multiple et foisonnante, explore le monde avec curiosité, sensibilité et liberté, mêlant regard documentaire et poésie pour interroger la société à la croisée de l’intime et du politique.

L’exposition « Agnès Varda, un regard libre », présentée au Musée de la Chalosse, met particulièrement en lumière un aspect moins connu de son travail : la photographie. À travers des images des Glaneurs et la Glaneuse (2000), de Patatutopia (2003) et de Visages Villages réalisé avec l’artiste JR (2017), se révèle le regard profondément humain d’une artiste attentive aux personnes, aux lieux et aux gestes du quotidien. Elle aborde des thèmes sociaux essentiels comme le glanage, la marginalité, l’exclusion ou encore le gaspillage.

Pour l’occasion, des prêts du Musée des Beaux-Arts de Pau et des Archives départementales des Landes, ainsi qu’une sélection d’objets issus des collections du musée, viendront dialoguer avec son œuvre. Ces regards croisés invitent notamment les visiteurs à réfléchir aux conditions de vie et de travail des paysans chalossais.

Cet évènement fait partie du cycle de rencontres et d’animations « Clichés landais, photographies dans les Landes » coordonné par le Département des Landes.

musée de la Chalosse 480 chemin du Sala, 40380 MONTFORT-EN-CHALOSSE Montfort-en-Chalosse 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 69 27 https://www.museedelachalosse.fr/ https://www.facebook.com/museedelachalosse?locale=fr_FR [{« link »: « https://www.landes.fr/agit-au-quotidien/culture-et-patrimoine/conservation-et-musees »}] Musée d’ethnographie, le Musée de la Chalosse présente à travers un parcours immersif et documenté les caractéristiques, les paysages, les cultures et les modes de vie attachés à ce territoire, et interroge les thèmes de la ruralité au sein d’un programme d’expositions temporaires annuelles.

Une étape essentielle pour découvrir la Chalosse

Une maison de maître richement meublée, le jardin et la maison du métayage, le chai et son pressoir étonnant, le conservatoire de vignes, le four à pain en activité, les animaux… Au domaine de Carcher, tout évoque la Chalosse agricole et viticole du 19e siècle.

Doté d’une médiathèque, d’un service éducatif, de salles d’expositions temporaires, le Musée de la Chalosse est un véritable conservatoire de l’identité chalossaise, avec ses croyances, ses savoir-faire et ses techniques.

Un lieu authentique, habité et accueillant, pour toute la famille, à l’image de cette terre généreuse, gourmande et festive !

Un « Musée de France » en territoire rural

Appartenant à la Communauté de communes Terres de Chalosse, le Musée de la Chalosse est rattaché à la Direction de la Culture aux côtés d’un réseau de 9 médiathèques et ludothèques avec lesquelles il travaille en étroite collaboration.

Labellisé par le Ministère de la Culture, il est soutenu par le Département des Landes et la DRAC Nouvelle-Aquitaine au titre de la conservation des collections et d’une programmation culturelle incluant des expositions temporaires régulières et ambitieuses. Grâce à ces soutiens ainsi qu’à l’aide de l’Union Européenne, il a connu entre 2012 et 2015 une opération de modernisation qui a permis de proposer à ses visiteurs un parcours permanent renouvelé ainsi que de nouveaux outils de visite. parking

Quand l’art et le cinéma dialoguent avec un territoire profondément attaché à la mémoire, aux gestes du quotidien et aux récits de vie.

© Ciné-Tamaris