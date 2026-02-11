Exposition Alison Knowles. Une rétrospective Rue Fernand Léger Saint-Priest-en-Jarez

Exposition Alison Knowles. Une rétrospective

Rue Fernand Léger Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole Saint-Priest-en-Jarez Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-11-08

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-11-08

Alison Knowles. Une rétrospective est la première exposition complète de cette artiste américaine pionnière, seule membre féminine du groupe à l’origine du courant Fluxus, nébuleuse d’artistes expérimentaux d’avant-garde créée en 1962.

.

Rue Fernand Léger Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole Saint-Priest-en-Jarez 42270 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 79 52 52 mamcaccueil@saint-etienne-metropole.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exhibition Alison Knowles. A retrospective

‘Alison Knowles: A Retrospective’ is the first comprehensive exhibition of this pioneering American artist, the only female member of the group that founded the Fluxus movement, a loose collective of avant-garde experimental artists created in 1962.

L’événement Exposition Alison Knowles. Une rétrospective Saint-Priest-en-Jarez a été mis à jour le 2025-12-11 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès