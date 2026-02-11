Exposition Gernot Wieland, Chants pour les indésirables Rue Fernand Léger Saint-Priest-en-Jarez

Exposition Gernot Wieland, Chants pour les indésirables

Rue Fernand Léger Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole Saint-Priest-en-Jarez Loire

Début : Mardi 2026-11-08

fin : 2026-03-15

2026-11-08

L’œuvre de Gernot Wieland aborde des sujets universels, entre langage, éducation, altérité, domination et religion, à travers des récits racontés à la première personne, nourris d’une approche sensible de la psychanalyse.

Rue Fernand Léger Musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole Saint-Priest-en-Jarez 42270 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English : Exhibition Gernot Wieland, Songs for the Undesirables

Gernot Wieland’s work tackles universal themes, including language, education, otherness, domination and religion, through first-person narratives informed by a sensitive approach to psychoanalysis.

