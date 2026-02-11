Exposition Gernot Wieland, Chants pour les indésirables Rue Fernand Léger Saint-Priest-en-Jarez
Rue Fernand Léger Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole Saint-Priest-en-Jarez Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-11-08
fin : 2026-03-15
Date(s) :
2026-11-08
L’œuvre de Gernot Wieland aborde des sujets universels, entre langage, éducation, altérité, domination et religion, à travers des récits racontés à la première personne, nourris d’une approche sensible de la psychanalyse.
Rue Fernand Léger Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole Saint-Priest-en-Jarez 42270 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 79 52 52 mamcaccueil@saint-etienne-metropole.fr
English : Exhibition Gernot Wieland, Songs for the Undesirables
Gernot Wieland’s work tackles universal themes, including language, education, otherness, domination and religion, through first-person narratives informed by a sensitive approach to psychoanalysis.
