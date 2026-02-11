Exposition Le verre, au-delà de la matière. Les collections du Cirva Rue Fernand Léger Saint-Priest-en-Jarez

Exposition Le verre, au-delà de la matière. Les collections du Cirva

Rue Fernand Léger Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole Saint-Priest-en-Jarez Loire

L’exposition explore les propriétés du verre à travers le regard des artistes et designers invités en résidence au Centre international de recherche sur le verre et les arts plastiques (Cirva), depuis sa création en 1983.

Rue Fernand Léger Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole Saint-Priest-en-Jarez 42270 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 79 52 52 mamcaccueil@saint-etienne-metropole.fr

English : Exhibition Glass, beyond the material. The Cirva collections

The exhibition explores the properties of glass through the eyes of artists and designers invited to take up residence at the International Centre for Research on Glass and Plastic Arts (Cirva) since its creation in 1983.

