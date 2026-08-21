Exposition Altagor X Chomo, Village d’Art Préludien de Chomo, Achères-la-Forêt

Informations pratiques

Exposition Altagor X Chomo 19 et 20 septembre Village d’Art Préludien de Chomo Seine-et-Marne

Entrée sur le Village au tarif réduit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Cette exposition met en lumière la rencontre et le dialogue artistique entre ALTAGOR et CHOMO, deux créateurs singuliers liés par une amitié et une correspondance nourries d’expérimentations poétiques et plastiques depuis les années 1950.

Présentée dans le Sanctuaire des Bois-Brûlés, elle réunit également les compositions de Maguy Lovato et les livres-objets de Marc Vernier, prolongeant l’univers créatif de l’artiste.

Village d’Art Préludien de Chomo 24 rue de Paris Forêt 77760 Achères-la-Forêt Achères-la-Forêt 77760 Seine-et-Marne Île-de-France 07 52 08 16 75 https://www.amisdechomo.com/ Le Village d’Art Préludien est le domaine de l’artiste Roger Chomeaux dit Chomo (1907-1999), où il a vécu et créé seul, pendant plus de 40 ans. Il est constitué de sa propre maison et de trois architectures spontanées : le Refuge, l’Église des Pauvres, et le Sanctuaire des Bois Brûlés. L’Association des Amis de Chomo a été créée dans le but de préserver ces œuvres inclassables et de les faire découvrir au public. Le Village d’Art Préludien est accessible au public uniquement à l’occasion d’événements particuliers comme les Portes Overtes ou sur rendez-vous. En voiture : Depuis la A6 sortie 14 péage Ury. Suivre les indications pour Achères-la-Forêt, puis pour Le Vaudoué. Le stationnement le long de la route départementale D63 est interdit. Nous vous conseillons de covoiturer et de laisser votre véhicule dans les parkings aux alentours. Le Parking Cailleau se trouve à 1km du site.

Exposition « Altagor X Chomo »

©Amis de CHOMO