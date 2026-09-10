Folies à défendre, Village d’Art Préludien de Chomo, Achères-la-Forêt

Informations pratiques

Folies à défendre Samedi 19 septembre, 16h00 Village d’Art Préludien de Chomo Seine-et-Marne

Entrée au Village au tarif réduit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00

Le Jardin des Tarots de Niki de Saint Phalle, la Closerie Falbala de Jean Dubuffet et le Village d’Art Préludien de Chomo : trois sites d’art hors norme face au patrimoine

Roberta Trapani — Patrimoines irréguliers de France

Village d’Art Préludien de Chomo 24 rue de Paris Forêt 77760 Achères-la-Forêt Achères-la-Forêt 77760 Seine-et-Marne Île-de-France 07 52 08 16 75 https://www.amisdechomo.com/ Le Village d’Art Préludien est le domaine de l’artiste Roger Chomeaux dit Chomo (1907-1999), où il a vécu et créé seul, pendant plus de 40 ans. Il est constitué de sa propre maison et de trois architectures spontanées : le Refuge, l’Église des Pauvres, et le Sanctuaire des Bois Brûlés. L’Association des Amis de Chomo a été créée dans le but de préserver ces œuvres inclassables et de les faire découvrir au public. Le Village d’Art Préludien est accessible au public uniquement à l’occasion d’événements particuliers comme les Portes Overtes ou sur rendez-vous. En voiture : Depuis la A6 sortie 14 péage Ury. Suivre les indications pour Achères-la-Forêt, puis pour Le Vaudoué. Le stationnement le long de la route départementale D63 est interdit. Nous vous conseillons de covoiturer et de laisser votre véhicule dans les parkings aux alentours. Le Parking Cailleau se trouve à 1km du site.

Conférence

©amis de chomo