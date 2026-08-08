UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · La Tremblade

Exposition Ambiance et fêtes de l’hiver Médiathèque Henri Moreau La Tremblade

mardi 1 décembre 2026 · Médiathèque Henri Moreau · La Tremblade

Informations pratiques

Début
mardi 1 décembre 2026
Fin
jeudi 31 décembre 2026
Lieu
Médiathèque Henri Moreau
Adresse
30, Rue de la Seudre
Ville
17390 La Tremblade
Département
Charente-Maritime
Tarif

La Tremblade

Exposition Ambiance et fêtes de l’hiver

Médiathèque Henri Moreau 30, Rue de la Seudre La Tremblade Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-12-01
fin : 2026-12-31

Date(s) :
2026-12-01

Exposition Ambiance et fêtes de l’hiver
  .

Médiathèque Henri Moreau 30, Rue de la Seudre La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 14 67  bibliotheque@la-tremblade.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Winter Atmosphere and Festivals Exhibition

L’événement Exposition Ambiance et fêtes de l’hiver La Tremblade a été mis à jour le 2026-08-04 par Mairie de La Tremblade

À voir aussi à La Tremblade (Charente-Maritime)