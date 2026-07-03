Exposition Anima Église Sainte Foy Mirmande

Informations pratiques

Mirmande

Exposition Anima

Église Sainte Foy Le haut du village Mirmande Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-08-05

Exposition d’œuvres d’art présentant des photographies de Jean-Bernard Lassara, des peintures de Marc Jourdan et des sculptures de Luisa Rampon.

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Église Sainte Foy Le haut du village Mirmande 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 82 33 62 luisaramponsculpture@gmail.com

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English :

An art exhibition featuring photographs by Jean-Bernard Lassara, paintings by Marc Jourdan, and sculptures by Luisa Rampon.

L’événement Exposition Anima Mirmande a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme