Exposition Anima Église Sainte Foy Mirmande
mercredi 5 août 2026 · Église Sainte Foy · Mirmande
Informations pratiques
Mirmande
Exposition Anima
Église Sainte Foy Le haut du village Mirmande Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-08-05
Exposition d’œuvres d’art présentant des photographies de Jean-Bernard Lassara, des peintures de Marc Jourdan et des sculptures de Luisa Rampon.
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Église Sainte Foy Le haut du village Mirmande 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 82 33 62 luisaramponsculpture@gmail.com
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English :
An art exhibition featuring photographs by Jean-Bernard Lassara, paintings by Marc Jourdan, and sculptures by Luisa Rampon.
L’événement Exposition Anima Mirmande a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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