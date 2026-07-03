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AGENDA · Mirmande

Exposition Anima Église Sainte Foy Mirmande

mercredi 5 août 2026 · Église Sainte Foy · Mirmande

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
lundi 31 août 2026
Lieu
Église Sainte Foy
Adresse
Le haut du village
Ville
26270 Mirmande
Département
Drôme
Tarif

Mirmande

Exposition Anima

Église Sainte Foy Le haut du village Mirmande Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-31

Date(s) :
2026-08-05

Exposition d’œuvres d’art présentant des photographies de Jean-Bernard Lassara, des peintures de Marc Jourdan et des sculptures de Luisa Rampon.
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Église Sainte Foy Le haut du village Mirmande 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 82 33 62  luisaramponsculpture@gmail.com

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English :

An art exhibition featuring photographs by Jean-Bernard Lassara, paintings by Marc Jourdan, and sculptures by Luisa Rampon.

L’événement Exposition Anima Mirmande a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme

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