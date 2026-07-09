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AGENDA · Mirmande

Exposition Plein Air Mirmande

samedi 1 août 2026 · Mirmande

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Adresse
Chapelle Sainte Lucie
Ville
26270 Mirmande
Département
Drôme
Tarif

Mirmande

Exposition Plein Air

Chapelle Sainte Lucie Mirmande Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-01

Exposition de l’artiste Ekaterina Ivanoff-Trinadtzaty. Vernissage le 1er août à 18h.
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Chapelle Sainte Lucie Mirmande 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

Exhibition by artist Ekaterina Ivanoff-Trinadtzaty. Opening reception on August 1 at 6 p.m.

L’événement Exposition Plein Air Mirmande a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme

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