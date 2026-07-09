AGENDA · Mirmande
Exposition Plein Air Mirmande
samedi 1 août 2026 · Mirmande
Informations pratiques
Mirmande
Exposition Plein Air
Chapelle Sainte Lucie Mirmande Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-01
Exposition de l’artiste Ekaterina Ivanoff-Trinadtzaty. Vernissage le 1er août à 18h.
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Chapelle Sainte Lucie Mirmande 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Exhibition by artist Ekaterina Ivanoff-Trinadtzaty. Opening reception on August 1 at 6 p.m.
L’événement Exposition Plein Air Mirmande a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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