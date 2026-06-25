Exposition Annick Proust L’Auberge du Cèdre Lauret

Lauret

Exposition Annick Proust

L’Auberge du Cèdre 969 route de Cazeneuve Lauret Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

L’Auberge du Cèdre accueille les œuvres d’Annick Proust, une exposition sensible où la lumière, les reflets et les scènes du quotidien occupent une place centrale.

Passionnée de peinture depuis toujours, Annick Proust développe un univers artistique inspiré par les jeux d’ombres, les reflets et les instants de calme. Après avoir exploré différentes techniques, elle privilégie aujourd’hui l’huile sur toile pour donner vie à ses compositions.

À travers cette exposition, l’artiste présente des scènes de genre principalement tournées vers le loisir, la détente et les moments de sérénité. Une démarche empreinte de douceur qui invite à porter un regard apaisé sur le monde.

Le vernissage sera l’occasion de découvrir son travail et d’échanger avec elle autour de son parcours et de sa démarche artistique. .

L’Auberge du Cèdre 969 route de Cazeneuve Lauret 34270 Hérault Occitanie +33 4 67 59 02 02 welcome@auberge-du-cedre.com

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English :

The Auberge du Cèdre hosts the works of Annick Proust, a sensitive exhibition where light, reflections, and scenes of daily life occupy a central place.

L’événement Exposition Annick Proust Lauret a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup