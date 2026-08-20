Informations pratiques

Kembs

Exposition Antoine fait son cinéma Journées Européennes du Patrimoine

59 rue du Maréchal Foch Kembs Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

La Maison du Patrimoine accueille Antoine fait son cinéma , une exposition dédiée à Antoine Scholler, ancien projectionniste et passionné de

cinéma. Découvrez d’anciens projecteurs, des objets de collection et les techniques de projection sur pellicule, témoins d’un savoir-faire qui a marqué l’histoire du 7ème art. 0 .

59 rue du Maréchal Foch Kembs 68680 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 31 69 88 maisondupatrimoine@kembs.alsace

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English :

L’événement Exposition Antoine fait son cinéma Journées Européennes du Patrimoine Kembs a été mis à jour le 2026-08-20 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue