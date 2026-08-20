Exposition Antoine fait son cinéma Journées Européennes du Patrimoine Kembs
samedi 19 septembre 2026 · Kembs
Informations pratiques
Kembs
Exposition Antoine fait son cinéma Journées Européennes du Patrimoine
59 rue du Maréchal Foch Kembs Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
La Maison du Patrimoine accueille Antoine fait son cinéma , une exposition dédiée à Antoine Scholler, ancien projectionniste et passionné de
cinéma. Découvrez d’anciens projecteurs, des objets de collection et les techniques de projection sur pellicule, témoins d’un savoir-faire qui a marqué l’histoire du 7ème art. 0 .
59 rue du Maréchal Foch Kembs 68680 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 31 69 88 maisondupatrimoine@kembs.alsace
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Exposition Antoine fait son cinéma Journées Européennes du Patrimoine Kembs a été mis à jour le 2026-08-20 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue
À voir aussi à Kembs (Haut-Rhin)
- Projection du film D’r Herr Maire Journées Européennes du Patrimoine Kembs 17 septembre 2026
- Circuit vélo Parcours du Patrimoine Journées Européennes du Patrimoine Kembs 19 septembre 2026
- Découverte de la Société Avicole Journées Européennes du Patrimoine Kembs 19 septembre 2026
- Noël à Kembs Kembs 12 décembre 2026