Informations pratiques

Aubusson

EXPOSITION Aproart #29

Esplanade Charles de Gaulle Aubusson Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 14:00:00

fin : 2026-09-10 18:00:00

Date(s) :

2026-07-28

29ème Salon d’Art Peintures et Sculptures

Aubusson accueille cette exposition dans la salle des conférences (La Passerelle) avec cette année

AJILI Houda DERME S. DO CONTO FAVREAU Alain FENELON Dominique GALLA MOTHET Gérard NEUVILLE Michel, RAYTH Mustapha RETEL Christine ROMANET Marie-Laure SESTON Chine SINIUHHINA Oléna .

Esplanade Charles de Gaulle Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 07 93 90 asso.aproart@gmail.com

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English : EXPOSITION Aproart #29

L’événement EXPOSITION Aproart #29 Aubusson a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Aubusson-Felletin