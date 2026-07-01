EXPOSITION Aproart #29 Aubusson
mardi 28 juillet 2026 · Aubusson
Informations pratiques
Aubusson
EXPOSITION Aproart #29
Esplanade Charles de Gaulle Aubusson Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 14:00:00
fin : 2026-09-10 18:00:00
Date(s) :
2026-07-28
29ème Salon d’Art Peintures et Sculptures
Aubusson accueille cette exposition dans la salle des conférences (La Passerelle) avec cette année
AJILI Houda DERME S. DO CONTO FAVREAU Alain FENELON Dominique GALLA MOTHET Gérard NEUVILLE Michel, RAYTH Mustapha RETEL Christine ROMANET Marie-Laure SESTON Chine SINIUHHINA Oléna .
Esplanade Charles de Gaulle Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 07 93 90 asso.aproart@gmail.com
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English : EXPOSITION Aproart #29
L’événement EXPOSITION Aproart #29 Aubusson a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Aubusson-Felletin
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