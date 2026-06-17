Chaillac-sur-Vienne

Exposition aquarelle et autres techniques

Salle polyvalente Chaillac-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 10:00:00

fin : 2026-07-30 18:00:00

Date(s) :

2026-07-23

La salle polyvalente de Chaillac-sur-Vienne ouvre ses portes à une exposition haute en couleurs consacrée à l’aquarelle et aux autres techniques artistiques. Organisée par l’association Aquarelle au Fil de l’Eau, cette rencontre invite les visiteurs à découvrir des œuvres sensibles et inspirantes où paysages, lumières et émotions prennent vie sous le pinceau des artistes.

Cette édition accueille également l’association France Parkinson avec l’exposition Je peins et je ne tremble pas , un témoignage artistique touchant qui met à l’honneur la créativité, la passion et le dépassement de soi.

Que vous soyez amateur d’art, curieux ou simplement en quête d’une belle sortie estivale, venez partager un moment convivial et échanger avec des passionnés. .

Salle polyvalente Chaillac-sur-Vienne 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine aquarelleaufildeleau@orange.fr

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L’événement Exposition aquarelle et autres techniques Chaillac-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-06-17 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin