AGENDA · Montpon-Ménestérol
Exposition Aquarelles Jean-Luc Pateytas rue de Verdun Montpon-Ménestérol
vendredi 4 septembre 2026 · rue de Verdun · Montpon-Ménestérol
Informations pratiques
Montpon-Ménestérol
Exposition Aquarelles Jean-Luc Pateytas
rue de Verdun Médiathèque Montpon-Ménestérol Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 10:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-04
Exposition d’aquarelles de Jean-Luc Pateytas A la Médiathèque 05 53 82 30 54 .
rue de Verdun Médiathèque Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 30 54
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English :
L’événement Exposition Aquarelles Jean-Luc Pateytas Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-08-13 par Vallée de l’Isle en Périgord
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