Exposition Aquarelles Jean-Luc Pateytas rue de Verdun Montpon-Ménestérol

Informations pratiques

Montpon-Ménestérol

Exposition Aquarelles Jean-Luc Pateytas

rue de Verdun Médiathèque Montpon-Ménestérol Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 10:00:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-04

Exposition d’aquarelles de Jean-Luc Pateytas A la Médiathèque 05 53 82 30 54 .

rue de Verdun Médiathèque Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 30 54

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English :

L’événement Exposition Aquarelles Jean-Luc Pateytas Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-08-13 par Vallée de l’Isle en Périgord