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Exposition Aquarelles Jean-Luc Pateytas rue de Verdun Montpon-Ménestérol

vendredi 4 septembre 2026 · rue de Verdun · Montpon-Ménestérol

Exposition Aquarelles Jean-Luc Pateytas rue de Verdun Montpon-Ménestérol

Informations pratiques

Début
vendredi 4 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
rue de Verdun
Adresse
Médiathèque
Ville
24700 Montpon-Ménestérol
Département
Dordogne
Tarif

Montpon-Ménestérol

Exposition Aquarelles Jean-Luc Pateytas

rue de Verdun Médiathèque Montpon-Ménestérol Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 10:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :
2026-09-04

Exposition d’aquarelles de Jean-Luc Pateytas A la Médiathèque 05 53 82 30 54   .

rue de Verdun Médiathèque Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 30 54 

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English :

L’événement Exposition Aquarelles Jean-Luc Pateytas Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-08-13 par Vallée de l’Isle en Périgord

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