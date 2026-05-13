Exposition Arbres à la Ménitré Moulin de la Vierge La Ménitré

La Ménitré

Exposition Arbres à la Ménitré

Moulin de la Vierge 3 rue du Moulin La Ménitré Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 13:00:00

fin : 2026-08-09 19:00:00

Date(s) :

2026-08-03

Exposition Arbres à la Ménitré

Exposition de photographies Arbres de Marie-Noële Faës

Après avoir pris sa photo, lors du post-traitement, elle optimise l’intention du départ afin de révéler l’image telle qu’elle l’a imaginée et ressentie. Elle obtient ainsi des effets spéciaux qui interpellent le visiteur. .

Moulin de la Vierge 3 rue du Moulin La Ménitré 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 25 19 73

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English :

Trees exhibition at La Ménitré

L’événement Exposition Arbres à la Ménitré La Ménitré a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme de l’Anjou Vert