Exposition Arbres à la Ménitré Moulin de la Vierge La Ménitré
Exposition Arbres à la Ménitré Moulin de la Vierge La Ménitré lundi 3 août 2026.
La Ménitré
Exposition Arbres à la Ménitré
Moulin de la Vierge 3 rue du Moulin La Ménitré Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 13:00:00
fin : 2026-08-09 19:00:00
Date(s) :
2026-08-03
Exposition Arbres à la Ménitré
Exposition de photographies Arbres de Marie-Noële Faës
Après avoir pris sa photo, lors du post-traitement, elle optimise l’intention du départ afin de révéler l’image telle qu’elle l’a imaginée et ressentie. Elle obtient ainsi des effets spéciaux qui interpellent le visiteur. .
Moulin de la Vierge 3 rue du Moulin La Ménitré 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 25 19 73
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Trees exhibition at La Ménitré
L’événement Exposition Arbres à la Ménitré La Ménitré a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
À voir aussi à La Ménitré (Maine-et-Loire)
- Festival Les Mystères de Loire à la Ménitré La Ménitré 31 mai 2026
- Apéro lecture à la Ménitré Médiathèque La Ménitré 5 juin 2026
- Bébés lecteurs à La Ménitré Médiathèque La Ménitré 19 juin 2026
- Apéros concerts à la Ménitré La Ménitré 19 juin 2026
- Apéro concert à la Ménitré La Ménitré 19 juin 2026