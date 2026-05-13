Exposition de peintures à la Ménitré Moulin de la Vierge La Ménitré

La Ménitré

Exposition de peintures à la Ménitré

Moulin de la Vierge 3 rue du Moulin La Ménitré Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 14:30:00

fin : 2026-08-23 18:30:00

Date(s) :

2026-08-15

Exposition de peintures à la Ménitré

Exposition de peintures de M-Evelyne Boussard, Jacques Delarousse et Claude Donné

M-Evelyne Boussard passionnée par le dessin, mais plus tard c’est le pastel par son côté tactile et sensuel qui lui plaît. Elle a reçu plusieurs prix et a participé à plusieurs expositions.

J. Delarousse Il travaille le pastel en autodidacte, le pastel permet une plus grande liberté d’expression qui n’est pas présente avec l’huile et l’acrylique. Pour moi, la peinture part d’une émotion pour en rejoindre une autre, j’aime surtout les tableaux qui racontent une histoire . Il a participé principalement à des expositions internationales de pastellistes.

C. Donné Peintre amateur autodidacte. L’acrylique lui permet de faire ressortir ses émotions trouvées surtout dans la nature. Il joue avec les couleurs selon son inspiration. .

Moulin de la Vierge 3 rue du Moulin La Ménitré 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 01 72 22 14

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English :

Painting exhibition at La Ménitré

L’événement Exposition de peintures à la Ménitré La Ménitré a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme de l’Anjou Vert