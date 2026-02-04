Bébés lecteurs à La Ménitré Médiathèque La Ménitré

Bébés lecteurs à La Ménitré

Lectures et jeux pour les tout-petits ! Sauvages, parfumées, colorées et belles un tapis de fleurs vous attend à la médiathèque. .

Médiathèque La Ménitré La Ménitré 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 85 08 09 80 culture@lamenitre.fr

English :

Baby readers at La Ménitré

