44e Salon d’Art à La Ménitré Espace Culturel La Ménitré

La Ménitré

44e Salon d’Art à La Ménitré

Espace Culturel 10 place du Colonel Léon Faye La Ménitré Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 15:00:00

fin : 2026-09-06 18:30:00

Date(s) :

2026-07-04

44e Salon d’Art à La Ménitré

L’Association Arts, Culture et Loisirs vous propose, cet été son 44ème Salon d’Art à La Ménitré du 04 juillet au 06 septembre 2026.

L’invitée d’honneur, Sandra LE ROUX artiste peintre et sculpteur.

Salon sous la Direction Artistique de Jean-Claude Rétif une cinquantaine d’artistes exposeront peintures, sculptures et photographies.

Entrée gratuite, accès PMR salle climatisée .

Espace Culturel 10 place du Colonel Léon Faye La Ménitré 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 13 61 80 37

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English :

44th Salon d’Art at La Ménitré

L’événement 44e Salon d’Art à La Ménitré La Ménitré a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme de l’Anjou Vert