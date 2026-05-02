44e Salon d’Art à La Ménitré Espace Culturel La Ménitré
44e Salon d’Art à La Ménitré Espace Culturel La Ménitré samedi 4 juillet 2026.
La Ménitré
44e Salon d’Art à La Ménitré
Espace Culturel 10 place du Colonel Léon Faye La Ménitré Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 15:00:00
fin : 2026-09-06 18:30:00
Date(s) :
2026-07-04
44e Salon d’Art à La Ménitré
L’Association Arts, Culture et Loisirs vous propose, cet été son 44ème Salon d’Art à La Ménitré du 04 juillet au 06 septembre 2026.
L’invitée d’honneur, Sandra LE ROUX artiste peintre et sculpteur.
Salon sous la Direction Artistique de Jean-Claude Rétif une cinquantaine d’artistes exposeront peintures, sculptures et photographies.
Entrée gratuite, accès PMR salle climatisée .
Espace Culturel 10 place du Colonel Léon Faye La Ménitré 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 13 61 80 37
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English :
44th Salon d’Art at La Ménitré
L’événement 44e Salon d’Art à La Ménitré La Ménitré a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
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