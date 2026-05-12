Exposition de peintures à la Ménitré Moulin de la Vierge La Ménitré
Exposition de peintures à la Ménitré Moulin de la Vierge La Ménitré lundi 6 juillet 2026.
La Ménitré
Exposition de peintures à la Ménitré
Moulin de la Vierge 3 rue du Moulin La Ménitré Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 15:00:00
fin : 2026-07-12 18:00:00
Date(s) :
2026-07-06
Exposition de peintures à la Ménitré
Exposition de peintures de Sonia Vérité
Transposer les formes, la matière par des couleurs éclatantes et lumineuses, travailler les effets explicites pour gagner l’émotion, sentir la plénitude et la beauté dans l’art figuratif et créatif, voilà son ressenti quand elle peint. .
Moulin de la Vierge 3 rue du Moulin La Ménitré 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 46 57 19 93
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English :
Painting exhibition at La Ménitré
L’événement Exposition de peintures à la Ménitré La Ménitré a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
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