Exposition de peintures à la Ménitré Moulin de la Vierge La Ménitré

La Ménitré

Exposition de peintures à la Ménitré

Moulin de la Vierge 3 rue du Moulin La Ménitré Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 15:00:00

fin : 2026-07-12 18:00:00

Date(s) :

2026-07-06

Exposition de peintures à la Ménitré

Exposition de peintures de Sonia Vérité

Transposer les formes, la matière par des couleurs éclatantes et lumineuses, travailler les effets explicites pour gagner l’émotion, sentir la plénitude et la beauté dans l’art figuratif et créatif, voilà son ressenti quand elle peint. .

Moulin de la Vierge 3 rue du Moulin La Ménitré 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 46 57 19 93

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English :

Painting exhibition at La Ménitré

L’événement Exposition de peintures à la Ménitré La Ménitré a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme de l’Anjou Vert