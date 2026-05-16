La Ménitré

Les Dé-Coiffés à La Ménitré

Port Saint Maur La Ménitré Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 15:00:00

fin : 2026-07-19 23:30:00

Date(s) :

2026-07-19

Les Dé-Coiffés à La Ménitré

Au Programme Avant Deux du Haut Anjou Danses Musiques Chants. Un ensemble de musiques et danses traditionnelles. L’Avant Deux du Haut Anjou a été créé en 1979 par Anne Faurot. Ses racines sont dans l’ouest de la France en Pays Segréen. Le Segréen, appelé aussi Anjou Bleu, est un territoire qui s’étire depuis les frontières de la Bretagne jusqu’aux rivières de la Sarthe et de la Mayenne. Son nom s’inspire du bleu des ardoises, du ciel et des rivières. Présentation d’un spectacle et d’une danse participative de L’association Sira La. Elle a pour but de promouvoir les cultures d’Afrique de l’Ouest d’un continent à l’autre à travers les arts, notamment la danse. La Radio RPSFM animera la journée et présentera chaque groupe ! Bal populaire avec ADDIKT ! DJ idéal pour une soirée populaire ! Spectacle Pyrotechnique avec PYRO CONCEPT .

Port Saint Maur La Ménitré 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 85 08 09 80 culture@lamenitre.fr

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Les Dé-Coiffés in La Ménitré

L’événement Les Dé-Coiffés à La Ménitré La Ménitré a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de tourisme de l’Anjou Vert