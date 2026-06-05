LES IMPATIENTES GOODBYE PERSIL À LA MÉNITRÉ Port Saint Maur La Ménitré dimanche 26 juillet 2026.

La Ménitré

LES IMPATIENTES GOODBYE PERSIL À LA MÉNITRÉ

Port Saint Maur La Ménitré La Ménitré Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 18:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

LES IMPATIENTES GOODBYE PERSIL À LA MÉNITRÉ

Goodbye Persil Cie L’Arbre à vache

Humour visuel & théâtre gestuel

Une histoire intimiste en rue ! Le public installé sur les gradins tout autour d’un jardin pour enfants, une twingo arrive et rode. Deux frères en sortent pour une mission spéciale.

Une partition corporelle sans paroles (ou très peu), avec du théâtre gestuel, de l’humour visuel, du clown sans nez rouge et des cascades burlesques, des effets spéciaux et du son musiques, bruitages, mixage en direct.

Le tout au service d’une histoire universelle et populaire, d’un spectacle vivant, en écoute avec l’instant et le public. .

Port Saint Maur La Ménitré La Ménitré 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 79 36 12 service.culturel@beaufortenanjou.fr

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English :

LES IMPATIENTES: GOODBYE PARSLEY AT THE MENITRÉ

L’événement LES IMPATIENTES GOODBYE PERSIL À LA MÉNITRÉ La Ménitré a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme de l’Anjou Vert