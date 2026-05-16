Cinéma en plein air à La Ménitré Port Saint Maur La Ménitré
Cinéma en plein air à La Ménitré Port Saint Maur La Ménitré dimanche 12 juillet 2026.
La Ménitré
Cinéma en plein air à La Ménitré
Port Saint Maur La Ménitré La Ménitré Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 22:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Cinéma en plein air à La Ménitré
Projection de 10 courts-métrage par l’association La Boîte Carrée. Marchant sur les traces du cinéma itinérant pour ce qu’il a d’ancestral, de magique et de populaire, le petit cinéma ambulant de La boîte carrée expérimente la mobilité pour promouvoir le court-métrage. Au programme le festival le plein de super avec ses courts-métrages, des films accessibles, mais exigeants, valorisant un cinéma indépendant, enjoué, poétique, vivant… le plus souvent réalisés par de jeunes auteurs. .
Port Saint Maur La Ménitré La Ménitré 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 85 08 09 80 culture@lamenitre.fr
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English :
Open air cinema in La Ménitré
L’événement Cinéma en plein air à La Ménitré La Ménitré a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
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