Exposition de photographies à la Ménitré Moulin de la Vierge La Ménitré
Exposition de photographies à la Ménitré Moulin de la Vierge La Ménitré samedi 18 juillet 2026.
La Ménitré
Exposition de photographies à la Ménitré
Moulin de la Vierge 3 rue du Moulin La Ménitré Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-07-26 19:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Exposition de photographies à la Ménitré
Exposition de photographies Echappée poétique de Dominique Bazire
Cette exposition est une invitation à se perdre dans l’imaginaire en ouvrant un dialogue entre émotion et compréhension. .
Moulin de la Vierge 3 rue du Moulin La Ménitré 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 67 96 09 63
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English :
Photography exhibition at La Ménitré
L’événement Exposition de photographies à la Ménitré La Ménitré a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
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