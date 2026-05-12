Exposition de photographies à la Ménitré Moulin de la Vierge La Ménitré

La Ménitré

Exposition de photographies à la Ménitré

Moulin de la Vierge 3 rue du Moulin La Ménitré Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 10:00:00

fin : 2026-07-26 19:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Exposition de photographies à la Ménitré

Exposition de photographies Echappée poétique de Dominique Bazire

Cette exposition est une invitation à se perdre dans l’imaginaire en ouvrant un dialogue entre émotion et compréhension. .

Moulin de la Vierge 3 rue du Moulin La Ménitré 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 67 96 09 63

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English :

Photography exhibition at La Ménitré

L’événement Exposition de photographies à la Ménitré La Ménitré a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme de l’Anjou Vert