Apéro concert à la Ménitré La Ménitré

Apéro concert à la Ménitré

Port Saint-Maur La Ménitré Maine-et-Loire

Début : 2026-06-19 19:30:00

fin : 2026-06-19

2026-06-19

En première partie l’Ecole de Musique de Baugeois-Vallée

Suivi de Yéyé les copains c’est un concert tout public, où un trio de musiciens naïfs mais consciencieux reprend les grands tubes français du début des années soixante.

Deux guitares et une basse électrique, des refrains qu’on connait, des douuuu-wap en choeur, des chansons d’amour, du twist et du rock’n’roll… .

Port Saint-Maur La Ménitré 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 85 08 09 80 culture@lamenitre.fr

Aperitif concert at La Ménitré

