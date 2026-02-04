Festival Les Mystères de Loire à la Ménitré La Ménitré
Festival Les Mystères de Loire à la Ménitré La Ménitré dimanche 31 mai 2026.
Port Saint Maur La Ménitré Maine-et-Loire
Début : 2026-05-31 10:00:00
fin : 2026-05-31 19:00:00
2026-05-31
Venez en famille au Port Saint Maur en bord de Loire et embarquez pour une belle aventure !!!
Au programme
– Marché artisanal et végétal,
– Danse contemporaine par la compagnie On y danse ,
– Street Coffee de la compagnie Epi C tout,
– Capharnaüm Fanfare Batucada,
– 20 000 lieux sous les mers de la compagnie du Nouveau Théâtre Populaire, .
Port Saint Maur La Ménitré 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 85 08 09 80 culture@lamenitre.fr
