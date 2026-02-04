Festival Les Mystères de Loire à la Ménitré

Port Saint Maur La Ménitré Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 10:00:00

fin : 2026-05-31 19:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Festival Les Mystères de Loire à la Ménitré

Venez en famille au Port Saint Maur en bord de Loire et embarquez pour une belle aventure !!!

Au programme

– Marché artisanal et végétal,

– Danse contemporaine par la compagnie On y danse ,

– Street Coffee de la compagnie Epi C tout,

– Capharnaüm Fanfare Batucada,

– 20 000 lieux sous les mers de la compagnie du Nouveau Théâtre Populaire, .

Port Saint Maur La Ménitré 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 85 08 09 80 culture@lamenitre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les Mystères de Loire Festival at La Ménitré

L’événement Festival Les Mystères de Loire à la Ménitré La Ménitré a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de tourisme de l’Anjou Vert