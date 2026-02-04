Apéro lecture à la Ménitré

Médiathèque La Ménitré La Ménitré Maine-et-Loire

Début : 2026-06-05 19:30:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Apéro lecture à la Ménitré

Soirée autour du Corps par les lecteurs de la bibliothèque de Beaufort. À travers des histoires choisies à travers la littérature, les mots prennent vie et donnent à sentir le corps en mouvement, les émotions, les sensations et les liens qui nous unissent. Un temps d’écoute et de découverte, rythmé par la voix, pour entrer dans les histoires et l’imaginaire des auteurs. .

Médiathèque La Ménitré La Ménitré 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 85 08 09 80 culture@lamenitre.fr

Apéro lecture at La Ménitré

