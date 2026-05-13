La mine de Léo en concert à La Ménitré Port Saint-Maur La Ménitré

La Ménitré

La mine de Léo en concert à La Ménitré

Port Saint-Maur Guinguette La Dérive La Ménitré Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 17:30:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

La mine de Léo en concert à La Ménitré

Venez assister au concert du trio La mine de Léo, chansons à texte joyeuses, à La Dérive, la guinguette de La Piautre. .

Port Saint-Maur Guinguette La Dérive La Ménitré 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire laderive@lapiautre.fr

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English :

La mine de Léo in concert at La Ménitré

L’événement La mine de Léo en concert à La Ménitré La Ménitré a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme de l’Anjou Vert