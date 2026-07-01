Exposition : architecture et histoire de l’église Saint Antoine, Eglise Saint Antoine Braize, Braize

Informations pratiques

Exposition : architecture et histoire de l’église Saint Antoine 19 et 20 septembre Eglise Saint Antoine Braize Allier

Gratuit sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Exposition sur l’histoire et l’architecture de l’église Saint Antoine.

Visite libre, flyers et jeux pour les enfants.

Eglise Saint Antoine Braize 6 rue de l’Hirondelle 03360 Braize Braize 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0686908034

Exposition sur l’histoire et l’architecture de l’église Saint Antoine.

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