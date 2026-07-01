AGENDA · Braize
Exposition : architecture et histoire de l’église Saint Antoine, Eglise Saint Antoine Braize, Braize
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint Antoine Braize · Braize
Informations pratiques
Exposition : architecture et histoire de l’église Saint Antoine 19 et 20 septembre Eglise Saint Antoine Braize Allier
Gratuit sans réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Exposition sur l’histoire et l’architecture de l’église Saint Antoine.
Visite libre, flyers et jeux pour les enfants.
Eglise Saint Antoine Braize 6 rue de l’Hirondelle 03360 Braize Braize 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0686908034
Exposition sur l’histoire et l’architecture de l’église Saint Antoine.
©Soljj
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