Informations pratiques

Braize

JEP 2026 Visite libre et exposition de l’église St-Antoine

Église St-Antoine Braize Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Exposition sur l’histoire et l’architecture de l’église St-Antoine.

Visite libre, flyers et jeux pour les enfants.

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Église St-Antoine Braize 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes mairie-braize@wanadoo.fr

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English :

Exhibition on the history and architecture of St. Anthony’s Church.

Self-guided tour, flyers, and games for children.

L’événement JEP 2026 Visite libre et exposition de l’église St-Antoine Braize a été mis à jour le 2026-07-28 par Montluçon Tourisme