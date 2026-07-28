JEP 2026 Visite libre et exposition de l’église St-Antoine Braize
samedi 19 septembre 2026 · Braize
Informations pratiques
Braize
JEP 2026 Visite libre et exposition de l’église St-Antoine
Église St-Antoine Braize Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Exposition sur l’histoire et l’architecture de l’église St-Antoine.
Visite libre, flyers et jeux pour les enfants.
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Église St-Antoine Braize 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes mairie-braize@wanadoo.fr
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English :
Exhibition on the history and architecture of St. Anthony’s Church.
Self-guided tour, flyers, and games for children.
L’événement JEP 2026 Visite libre et exposition de l’église St-Antoine Braize a été mis à jour le 2026-07-28 par Montluçon Tourisme
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