Foire aux ânes Braize
Foire aux ânes Braize dimanche 30 août 2026.
Braize
Foire aux ânes
Beauregard Braize Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Foire primée, concours d’attelage, travaux agraires et débardage, promenades, brocante….
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Beauregard Braize 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 06 14 23
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English :
Award-winning fair, horse-drawn carriage competition, agricultural and logging work, walks, flea market….
L’événement Foire aux ânes Braize a été mis à jour le 2026-06-09 par Montluçon Tourisme