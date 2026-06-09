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Foire aux ânes Braize

Foire aux ânes Braize dimanche 30 août 2026.

Adresse : Beauregard

Ville : 03360 Braize

Département : Allier

Début : dimanche 30 août 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Tarif :

Braize

Foire aux ânes

Beauregard Braize Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-30

Foire primée, concours d’attelage, travaux agraires et débardage, promenades, brocante….
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Beauregard Braize 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 06 14 23 

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English :

Award-winning fair, horse-drawn carriage competition, agricultural and logging work, walks, flea market….

L’événement Foire aux ânes Braize a été mis à jour le 2026-06-09 par Montluçon Tourisme