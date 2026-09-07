Exposition : « Architectures Aquarellées », Théâtre le Liburnia, Libourne

Informations pratiques

Exposition : « Architectures Aquarellées » 22 septembre – 30 octobre Théâtre le Liburnia Gironde

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-22T10:30:00+02:00 – 2026-09-22T12:30:00+02:00

Fin : 2026-10-30T13:30:00+01:00 – 2026-10-30T17:00:00+01:00

Si vous aimez vous promener dans les rues libournaises, les aquarelles de Natacha Jolivet vous sembleront familières à coup sûr. Architecte de profession, elle nous invite à regarder les bâtiments qui nous entourent avec attachement et curiosité. Redécouvrez les architectures remarquables, emblématiques de la ville de Libourne, à travers cette série de cartes postales réalisées à la main. Originaire de la Provence des bories de pierres sèches, Natacha Jolivet arrive en Gironde en 1998 pour y poursuivre ses études d’architecture et exerce dans le Libournais depuis une vingtaine d’années.

Théâtre le Liburnia 14 rue donnet 33500 Libourne Libourne 33500 Centre-Ville Gironde Nouvelle-Aquitaine

Si vous aimez vous promener dans les rues libournaises, les aquarelles de Natacha Jolivet vous sembleront familières à coup sûr. Architecte de profession, elle nous invite à regarder les bâtiments et…

©Natacha Jolivet Architecte