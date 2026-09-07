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Exposition : « Architectures Aquarellées », Théâtre le Liburnia, Libourne

mardi 22 septembre 2026 · Théâtre le Liburnia · Libourne

Exposition : « Architectures Aquarellées », Théâtre le Liburnia, Libourne

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
vendredi 30 octobre 2026
Lieu
Théâtre le Liburnia
Adresse
14 rue donnet 33500 Libourne
Ville
33500 Libourne
Département
Gironde
Tarif
Gratuit.

Exposition : « Architectures Aquarellées » 22 septembre – 30 octobre Théâtre le Liburnia Gironde

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-22T10:30:00+02:00 – 2026-09-22T12:30:00+02:00
Fin : 2026-10-30T13:30:00+01:00 – 2026-10-30T17:00:00+01:00

Si vous aimez vous promener dans les rues libournaises, les aquarelles de Natacha Jolivet vous sembleront familières à coup sûr. Architecte de profession, elle nous invite à regarder les bâtiments qui nous entourent avec attachement et curiosité. Redécouvrez les architectures remarquables, emblématiques de la ville de Libourne, à travers cette série de cartes postales réalisées à la main. Originaire de la Provence des bories de pierres sèches, Natacha Jolivet arrive en Gironde en 1998 pour y poursuivre ses études d’architecture et exerce dans le Libournais depuis une vingtaine d’années.

Théâtre le Liburnia 14 rue donnet 33500 Libourne Libourne 33500 Centre-Ville Gironde Nouvelle-Aquitaine
Si vous aimez vous promener dans les rues libournaises, les aquarelles de Natacha Jolivet vous sembleront familières à coup sûr. Architecte de profession, elle nous invite à regarder les bâtiments et…

©Natacha Jolivet Architecte

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