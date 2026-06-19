Exposition Art à la Campagne avec Créatif’Arts à Brissy-Hamégicourt Brissy-Hamégicourt samedi 4 juillet 2026.

Brissy-Hamégicourt

Exposition Art à la Campagne avec Créatif’Arts à Brissy-Hamégicourt

Brissy-Hamégicourt Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

Exposition Art à la Campagne avec Créatif’Arts.

Créatif’Arts est un groupe d’artistes constitué en 1981. Ils sont plus d’une quarantaine à se réunir 2 fois par semaine au Centre Matisse pour peindre (acrylique, huile, arts plastiques, pastels) et bénéficier de cours gratuits.

Ils exposeront à l’église saint Maixent (près de la mairie) de Brissy-Hamégicourt le samedi 4 juillet de 14h à 18h et le dimanche 5 juillet de 14h à 17h.

Vernissage de l’exposition le samedi 4 juillet à 17h.

Entrée gratuite pour tous publics (enfants et adultes).

Exposition Art à la Campagne avec Créatif’Arts.

Créatif’Arts est un groupe d’artistes constitué en 1981. Ils sont plus d’une quarantaine à se réunir 2 fois par semaine au Centre Matisse pour peindre (acrylique, huile, arts plastiques, pastels) et bénéficier de cours gratuits.

Ils exposeront à l’église saint Maixent (près de la mairie) de Brissy-Hamégicourt le samedi 4 juillet de 14h à 18h et le dimanche 5 juillet de 14h à 17h.

Vernissage de l’exposition le samedi 4 juillet à 17h.

Entrée gratuite pour tous publics (enfants et adultes). .

Brissy-Hamégicourt 02240 Aisne Hauts-de-France mairie-brissy-hamegicourt@wanadoo.fr

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English :

Art in the Countryside Exhibition with Créatif’Arts.

Créatif’Arts is a group of artists founded in 1981. There are more than forty of them who meet twice a week at the Matisse Center to paint (acrylic, oil, visual arts, pastels) and take advantage of free classes.

They will be exhibiting at the Saint-Maixent Church (near City Hall) in Brissy-Hamégicourt on Saturday, July 4, from 2:00 p.m. to 6:00 p.m., and on Sunday, July 5, from 2:00 p.m. to 5:00 p.m.

The exhibition opening will take place on Saturday, July 4, at 5:00 p.m.

Free admission for all visitors (children and adults).

L’événement Exposition Art à la Campagne avec Créatif’Arts à Brissy-Hamégicourt Brissy-Hamégicourt a été mis à jour le 2026-06-19 par OT du Saint-Quentinois