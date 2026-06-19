Exposition Art à la Campagne avec Créatif’Arts à Brissy-Hamégicourt Brissy-Hamégicourt
Exposition Art à la Campagne avec Créatif’Arts à Brissy-Hamégicourt Brissy-Hamégicourt samedi 4 juillet 2026.
Brissy-Hamégicourt
Exposition Art à la Campagne avec Créatif’Arts à Brissy-Hamégicourt
Brissy-Hamégicourt Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-04
Exposition Art à la Campagne avec Créatif’Arts.
Créatif’Arts est un groupe d’artistes constitué en 1981. Ils sont plus d’une quarantaine à se réunir 2 fois par semaine au Centre Matisse pour peindre (acrylique, huile, arts plastiques, pastels) et bénéficier de cours gratuits.
Ils exposeront à l’église saint Maixent (près de la mairie) de Brissy-Hamégicourt le samedi 4 juillet de 14h à 18h et le dimanche 5 juillet de 14h à 17h.
Vernissage de l’exposition le samedi 4 juillet à 17h.
Entrée gratuite pour tous publics (enfants et adultes).
Exposition Art à la Campagne avec Créatif’Arts.
Créatif’Arts est un groupe d’artistes constitué en 1981. Ils sont plus d’une quarantaine à se réunir 2 fois par semaine au Centre Matisse pour peindre (acrylique, huile, arts plastiques, pastels) et bénéficier de cours gratuits.
Ils exposeront à l’église saint Maixent (près de la mairie) de Brissy-Hamégicourt le samedi 4 juillet de 14h à 18h et le dimanche 5 juillet de 14h à 17h.
Vernissage de l’exposition le samedi 4 juillet à 17h.
Entrée gratuite pour tous publics (enfants et adultes). .
Brissy-Hamégicourt 02240 Aisne Hauts-de-France mairie-brissy-hamegicourt@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Art in the Countryside Exhibition with Créatif’Arts.
Créatif’Arts is a group of artists founded in 1981. There are more than forty of them who meet twice a week at the Matisse Center to paint (acrylic, oil, visual arts, pastels) and take advantage of free classes.
They will be exhibiting at the Saint-Maixent Church (near City Hall) in Brissy-Hamégicourt on Saturday, July 4, from 2:00 p.m. to 6:00 p.m., and on Sunday, July 5, from 2:00 p.m. to 5:00 p.m.
The exhibition opening will take place on Saturday, July 4, at 5:00 p.m.
Free admission for all visitors (children and adults).
L’événement Exposition Art à la Campagne avec Créatif’Arts à Brissy-Hamégicourt Brissy-Hamégicourt a été mis à jour le 2026-06-19 par OT du Saint-Quentinois
À voir aussi à Brissy-Hamégicourt (Aisne)
- Brocante à Brissy-Hamegicourt Brissy-Hamégicourt 5 juillet 2026
- Visite guidée de la Forge Désiré Dequin, Forge Désiré Dequin, Brissy-Hamégicourt 19 septembre 2026