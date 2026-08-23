Informations pratiques

Frontignan

EXPOSITION ART CIRCASSIEN

Rue Député Lucien-Salette Frontignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-09

L’association Les 4 Saisons présente L’Art Circassien — une exposition collective de peinture, sculpture, photographie et céramique autour du monde du cirque, du 9 au 20 septembre 2026 à la Salle Jean-Claude Izzo de Frontignan la Peyrade. Vernissage le vendredi 11 septembre à partir de 18h. Entrée libre.

Le cirque comme sujet artistique — peinture, sculpture, photo et céramique

L’art circassien est un sujet qui a de tout temps fasciné les artistes — de Toulouse-Lautrec à Picasso, le monde du cirque, ses acrobates, ses équilibristes et ses figures volantes ont inspiré les plus grands peintres et sculpteurs. L’association Les 4 Saisons s’empare à son tour de ce thème flamboyant pour réunir des artistes locaux autour d’une exposition pluridisciplinaire — peinture, sculpture, photographie et céramique — célébrant la grâce, la force et la poésie des arts du cirque.

L’association Les 4 Saisons — acteur culturel de Frontignan

L’association Les 4 Saisons est un acteur culturel engagé de Frontignan la Peyrade, qui organise régulièrement des expositions artistiques dans les lieux culturels de la ville, avec le soutien de la Ville de Frontignan la Peyrade. .

Rue Député Lucien-Salette Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 6 18 26 66 28

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English : EXPOSITION ART CIRCASSIEN

The Les 4 Saisons association presents Circus Art ? a group exhibition of paintings, sculptures, photographs, and ceramics inspired by the circus, from September 9 to 20, 2026, at the Salle Jean-Claude Izzo in Frontignan-la-Peyrade. Opening reception on Friday, September 11, starting at 6 p.m. Free admission.

L’événement EXPOSITION ART CIRCASSIEN Frontignan a été mis à jour le 2026-08-23 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau