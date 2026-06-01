Exposition Art et Nature, 2 le logis du bois 85480Thorigny, Thorigny

Exposition Art et Nature 6 et 7 juin 2 le logis du bois 85480Thorigny Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T20:00:00+02:00

L’association Atelier la Mandorle organise une exposition associant

l’art et le jardin en présentant des artistes professionnels et le travail des stagiaires de l’année.

L’ancienne grange restaurée en atelier et l’ espace d’exposition ainsi que le parc aménagé , le jardin d’eau et le chemin bocager, accueilleront

les sculptures d’Adeline Montassier ,

les œuvres en tressage végétal de Myriam ROUX ,

les vitraux de Cléa Timpani , et

les tableaux de Xavier de Maisonneuve

Des démonstrations variées , des minis ateliers et des visites commentées

seront proposées .

Dimanche à 11h la compagnie théâtrale “les tulipes” nous présentera des

scénettes humoristiques et décalées de la vie rurale . (prestation au chapeau )

Deux jours pour voir le jardin d’une façon différente par les yeux des artistes

, et voir les œuvres d’art sous l’éclairage des ondes lumineuses d’une nature

généreuse .

2 le logis du bois 85480Thorigny 2 le logis du bois 85480Thorigny Thorigny 85480 Vendée Pays de la Loire 0623322318 https://sculpteurs-bois-fer-pierre.over-blog.com/ https://montassier-adeline.over-blog.com/ Une grange traditionnelle restaurée accueille à présent un atelier de sculpture sur pierre , bois et terre ainsi qu’un lieu d’exposition artistique ;

Un espace paysagé sur 1 hectare avec un jardin d’eau et un chemin bocager en perpétuelle évolution Accès en véhicule motorisé , vélo ou à pied par chemin de randonnée

Parking à proximité

L’association Atelier la Mandorle organise une exposition associant

DIANE©