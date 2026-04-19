Essoyes

Exposition Art Moris, peintre nomade

Centre Culturel Renoir Essoyes Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-05-07

Art Moris est un peintre nomade franco-italien qui parcourt la France pour peindre sur le motif. Ses toiles captent la lumière, les couleurs et l’âme des paysages et des villes, transformant chaque instant en poésie visuelle. Entre liberté, voyage et partage, il fait de la peinture un véritable art de vivre.

Entrée libre selon les jours et heures d’ouverture du centre culturel Renoir. .

Centre Culturel Renoir Essoyes 10360 Aube Grand Est +33 3 25 29 10 94 accueil@renoir-essoyes.fr

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English :

L’événement Exposition Art Moris, peintre nomade Essoyes a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne