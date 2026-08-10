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Exposition Art Postal sur La Musique Villefranche-de-Rouergue

lundi 5 octobre 2026 · Villefranche-de-Rouergue

Exposition Art Postal sur La Musique Villefranche-de-Rouergue

Informations pratiques

Début
lundi 5 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Adresse
12200 Rue émile Borel
Ville
12200 Villefranche-de-Rouergue
Département
Aveyron
Tarif

Villefranche-de-Rouergue

Exposition Art Postal sur La Musique

Rue Emile Borel Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-05
fin : 2026-10-18

Date(s) :
2026-10-05

Exposition ouverte au public dans le cadre des semaines d’information sur la santé mentale.
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Rue Emile Borel Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie  

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English :

Exhibition open to the public as part of Mental Health Awareness Weeks.

L’événement Exposition Art Postal sur La Musique Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-08-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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