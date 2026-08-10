Exposition Art Postal sur La Musique Villefranche-de-Rouergue
lundi 5 octobre 2026 · Villefranche-de-Rouergue
Informations pratiques
Villefranche-de-Rouergue
Exposition Art Postal sur La Musique
Rue Emile Borel Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-05
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-05
Exposition ouverte au public dans le cadre des semaines d’information sur la santé mentale.
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Rue Emile Borel Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie
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English :
Exhibition open to the public as part of Mental Health Awareness Weeks.
L’événement Exposition Art Postal sur La Musique Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-08-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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