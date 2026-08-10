Informations pratiques

Villefranche-de-Rouergue

Exposition Art Postal sur La Musique

Rue Emile Borel Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-05

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-05

Exposition ouverte au public dans le cadre des semaines d’information sur la santé mentale.

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Rue Emile Borel Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie

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English :

Exhibition open to the public as part of Mental Health Awareness Weeks.

L’événement Exposition Art Postal sur La Musique Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-08-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)