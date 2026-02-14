Exposition artisanale Bagnoles de l’Orne Normandie
Exposition artisanale Bagnoles de l’Orne Normandie lundi 23 mars 2026.
Exposition artisanale
Ancienne Gare Bagnoles de l’Orne Normandie Orne
Début : Vendredi Vendredi 2026-03-23 14:00:00
fin : 2026-03-29 18:30:00
2026-03-23
Solange Collas exposera dans l’espace de la gare de Bagnoles de l’Orne la semaine du 16 au 22 mars 2026.
Elle y présentera son exposition artisanale de chapeaux et d’accessoires de mode. Modèles uniques .
Ancienne Gare Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 6 22 88 82 24 collas.solange@neuf.fr
