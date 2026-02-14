Exposition artisanale Bagnoles de l’Orne Normandie

Exposition artisanale

Ancienne Gare Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-23 14:00:00

fin : 2026-03-29 18:30:00

Date(s) :

2026-03-23

Solange Collas exposera dans l’espace de la gare de Bagnoles de l’Orne la semaine du 16 au 22 mars 2026.

Elle y présentera son exposition artisanale de chapeaux et d’accessoires de mode. Modèles uniques .

Ancienne Gare Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 6 22 88 82 24 collas.solange@neuf.fr

