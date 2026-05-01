Juillac

Exposition artisanale

Salle des fêtes JUILLAC Juillac Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Plusieurs artisans créateurs locaux se réunissent pour exposer leurs création durant tout le week-end.

Vous y retrouverez nichoir à oiseaux, aquarelles, créations en papier, décoration macramé, créations couture, bijoux artisanaux en résine fleuries, bijoux artisanaux micro-macramé.

Entrée libre.

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Salle des fêtes JUILLAC Juillac 32230 Gers Occitanie +33 5 62 09 30 54 mairie-juillac@wanadoo.fr

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English :

A number of local craftsmen and women get together to exhibit their creations throughout the weekend.

You’ll find birdhouses, watercolors, paper creations, macramé decoration, sewing creations, flowery resin jewelry and micro-macramé jewelry.

Free admission.

L’événement Exposition artisanale Juillac a été mis à jour le 2026-05-07 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65