Ouistreham

Exposition Artisanart Absolom

Esplanade Lofi Ouistreham Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-11-27

fin : 2026-12-03

Date(s) :

2026-11-27

L’exposition Artisanart Absolom présente les créations d’un collectif d’artisans autour de la peinture, du bois, du macramé, de la couture et du modelage papier, mettant en valeur des savoir-faire variés et créatifs.

L’exposition Artisanart Absolom met en lumière le travail d’un collectif de créateurs réunissant différentes formes d’art et de savoir-faire. Le public pourra découvrir des œuvres variées allant de la peinture au travail du bois, en passant par le macramé, la couture et le modelage papier.

Une exposition riche et éclectique, qui valorise la créativité artisanale et la diversité des techniques artistiques. .

Esplanade Lofi Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 2 31 97 91 96 f.gherrak@caenlamer-tourisme.fr

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English : Exposition Artisanart Absolom

The Artisanart Absolom exhibition showcases the creations of a collective of craftspeople working in painting, wood, macramé, sewing and paper modelling, highlighting their varied and creative skills.

L’événement Exposition Artisanart Absolom Ouistreham a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Caen la Mer