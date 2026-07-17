Exposition : artistes à l’honneur au château d’Avanton !, Château d’Avanton, Avanton

Informations pratiques

Exposition : artistes à l’honneur au château d’Avanton ! 19 et 20 septembre Château d’Avanton Vienne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:30:00+02:00

Trois artistes investissent l’escalier d’honneur et les grands salons du château d’Avanton : les peintres Thierry Lancinon et Moma, ainsi que la plasticienne Claire Chevrier.

Originaire du Poitou et longtemps installé aux États-Unis, Thierry Lancinon est compositeur et peintre. Après une dizaine d’années passées à l’Ircam auprès de Pierre Boulez, il se consacre à une peinture nourrie par son rapport privilégié à l’eau.

Moma profite de l’écrin du château d’Avanton pour présenter un nouveau thème qui lui tient à cœur : les fleurs, mauves, roses ou blanches, souvent écloses, parfois en boutons, toujours éphémères.

Claire Chevrier, plasticienne et styliste, présente deux ensembles : « Bêtes à cornes, à poil, à viandes », composé de sculptures en céramique, textile, métal et fil de fer, et « Trace en mouvement », réalisé à l’acrylique sur toile.

Venez découvrir ces univers variés et complémentaires, accompagnés par la musique de Félix Blanchard, qui prolongera les émotions visuelles par ses notes.

Le vernissage aura lieu le samedi 19 septembre à 18h30 et se clôturera autour d’un verre. L’exposition se poursuivra le dimanche 20 septembre en présence des artistes.

Château d’Avanton 5 place de l’église, 86170 Avanton Avanton 86170 Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 19 09 11 56 06 07 85 71 15 http://www.chateaudavanton.com https://www.facebook.com/chateau.avanton Le château date de la Renaissance du XVIe et du XVIIe siècle, avec une tour centrale entourée de deux tourelles. On peut y découvrir des caves voûtées, un grand escalier central, des sculptures sur les façades, des peintures murales dans la salle à manger privée et des dalles du château de Bonnivet.

Trois artistes animent l’escalier d’honneur et les grands salons du Château d’Avanton : deux peintres, Thierry Lancinon et Moma, une plasticienne, Claire Chevrier.

©ThierrylLancino