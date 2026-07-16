Visite commentée du château d’Avanton, Château d’Avanton, Avanton

Informations pratiques

Visite commentée du château d’Avanton Dimanche 20 septembre, 14h30, 16h30 Château d’Avanton Vienne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Une belle plongée dans l’histoire et l’architecture du château.

La propriétaire des lieux vous invite à découvrir l’évolution du château au fil des siècles et de ses transformations architecturales. La visite débutera par une présentation extérieure, avant de se poursuivre dans les salles du château, notamment dans certaines parties privées exceptionnellement ouvertes au public le dimanche 20 septembre.

Château d’Avanton 5 place de l’église, 86170 Avanton Avanton 86170 Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 19 09 11 56 06 07 85 71 15 http://www.chateaudavanton.com https://www.facebook.com/chateau.avanton Le château date de la Renaissance du XVIe et du XVIIe siècle, avec une tour centrale entourée de deux tourelles. On peut y découvrir des caves voûtées, un grand escalier central, des sculptures sur les façades, des peintures murales dans la salle à manger privée et des dalles du château de Bonnivet.

Une belle plongée dans l’Histoire et l’architecture !

©VivianeYoux