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Performance et concert de Félix Blanchard, Château d’Avanton, Avanton

samedi 19 septembre 2026 · Château d'Avanton · Avanton

Performance et concert de Félix Blanchard, Château d’Avanton, Avanton

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Château d'Avanton
Adresse
5 place de l'église, 86170 Avanton
Ville
86170 Avanton
Département
Vienne
Tarif
Gratuit.

Performance et concert de Félix Blanchard Samedi 19 septembre, 14h00 Château d’Avanton Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Félix Blanchard, auteur-compositeur et accompagnateur de Bernard Lavilliers, Malicorne ou encore Vol de Nuit, a également composé pour la publicité et le documentaire. Il accompagnera en musique, tout au long du samedi après-midi, l’exposition des peintres et de la plasticienne.
À 17h30, il présentera son spectacle « De A à Z », mêlant chanson, poésie et improvisation autour de l’histoire de la chanson.

Château d’Avanton 5 place de l’église, 86170 Avanton Avanton 86170 Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 19 09 11 56 06 07 85 71 15 http://www.chateaudavanton.com https://www.facebook.com/chateau.avanton Le château date de la Renaissance du XVIe et du XVIIe siècle, avec une tour centrale entourée de deux tourelles. On peut y découvrir des caves voûtées, un grand escalier central, des sculptures sur les façades, des peintures murales dans la salle à manger privée et des dalles du château de Bonnivet.
Félix Blanchard, auteur-compositeur, accompagnateur de Bernard Lavilliers, Malicorne, Vol de Nuit…, compositeur pour pubs et documentaires, accompagne durant le samedi après-midi l’exposition de et…

©FelixBlanchard

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