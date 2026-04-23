Vorges

Exposition artistique à Vorges L’art au village

Vorges Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 11:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-16 2026-05-17

Un village proche de Laon célèbre ses artistes tout le week-end !

Les artistes de la commune vous inviteront à découvrir leurs créations et celles de leurs invités parmi lesquelles des aquarelles, dessins, sculptures sur divers matériaux, photographies, tournage sur bois, et bien d’autres soit de nombreux exposants qui vous accueilleront tout le week-end (parmi lesquels vous retrouverez Ludovic Bertrand, Clara, Pascale Carlier, Olivier Delfosse, Badia Marteau, Claire Philippot et Françoise Simonin, ainsi que bien sûr des artistes des années précédentes, comme Hervé-Paul Delhaye, Guy Lejeune, Guy Latour, Raymonde Lemaitre etc.. ) !

RV en salle des fêtes et dans l’église Saint Jean-Baptiste les 16 & 17/05 de 11h à 18h ! .

Vorges 02860 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 24 74 85 mairie.vorges02@wanadoo.fr

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English :

A village near Laon celebrates its artists all weekend long!

L’événement Exposition artistique à Vorges L’art au village Vorges a été mis à jour le 2026-04-23 par OT du Pays de Laon