Exposition artistique Salle polyvalente Cossaye
samedi 1 août 2026 · Salle polyvalente · Cossaye
Informations pratiques
Cossaye
Exposition artistique
Salle polyvalente 16 route de Decize Cossaye Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 09:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00
Date(s) :
2026-08-01
L’association Art D’Lire vous invite à son exposition artistique réunissant de nombreux univers créatifs peintures, sculptures, art numérique, lutherie expérimentale, vitraux, livres d’artistes, papier découpé, fils tendus et dessins.
Parmi les artistes présents, Sarah Vadjdic, artiste vitrailliste, exposera ses créations en verre. Vous pourrez également rencontrer Danaël Valbert, artiste-inventeur, qui présentera son œuvre unique Kebas Symphonie à travers des performances musicales le matin à 11h et l’après-midi à 15h30.
L’exposition sera également l’occasion d’acquérir certaines œuvres grâce à une vente d’art, de tenter votre chance à la tombola.
Buvette
Entrée gratuite .
Salle polyvalente 16 route de Decize Cossaye 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté artdlire@hotmail.com
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English : Exposition artistique
L’événement Exposition artistique Cossaye a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Sud Nivernais