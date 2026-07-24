Exposition artistique Salle polyvalente Cossaye

Informations pratiques

Cossaye

Exposition artistique

Salle polyvalente 16 route de Decize Cossaye Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 09:00:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-08-01

L’association Art D’Lire vous invite à son exposition artistique réunissant de nombreux univers créatifs peintures, sculptures, art numérique, lutherie expérimentale, vitraux, livres d’artistes, papier découpé, fils tendus et dessins.

Parmi les artistes présents, Sarah Vadjdic, artiste vitrailliste, exposera ses créations en verre. Vous pourrez également rencontrer Danaël Valbert, artiste-inventeur, qui présentera son œuvre unique Kebas Symphonie à travers des performances musicales le matin à 11h et l’après-midi à 15h30.

L’exposition sera également l’occasion d’acquérir certaines œuvres grâce à une vente d’art, de tenter votre chance à la tombola.

Buvette

Entrée gratuite .

Salle polyvalente 16 route de Decize Cossaye 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté artdlire@hotmail.com

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English : Exposition artistique

L’événement Exposition artistique Cossaye a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Sud Nivernais