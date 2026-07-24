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AGENDA · Cossaye

Exposition artistique Salle polyvalente Cossaye

samedi 1 août 2026 · Salle polyvalente · Cossaye

Exposition artistique Salle polyvalente Cossaye

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Salle polyvalente
Adresse
16 route de Decize
Ville
58300 Cossaye
Département
Nièvre
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Cossaye

Exposition artistique

Salle polyvalente 16 route de Decize Cossaye Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 09:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :
2026-08-01

L’association Art D’Lire vous invite à son exposition artistique réunissant de nombreux univers créatifs peintures, sculptures, art numérique, lutherie expérimentale, vitraux, livres d’artistes, papier découpé, fils tendus et dessins.

Parmi les artistes présents, Sarah Vadjdic, artiste vitrailliste, exposera ses créations en verre. Vous pourrez également rencontrer Danaël Valbert, artiste-inventeur, qui présentera son œuvre unique Kebas Symphonie à travers des performances musicales le matin à 11h et l’après-midi à 15h30.

L’exposition sera également l’occasion d’acquérir certaines œuvres grâce à une vente d’art, de tenter votre chance à la tombola.

Buvette
Entrée gratuite   .

Salle polyvalente 16 route de Decize Cossaye 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   artdlire@hotmail.com

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English : Exposition artistique

L’événement Exposition artistique Cossaye a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Sud Nivernais

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