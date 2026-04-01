Mamers

Exposition artistique d’Apolline Borne – Brumes et Rosées

50 Place Carnot Mamers Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-04

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-05-04

Exposition artistique de peintures à l’Office de Tourisme Maine Saosnois

Apolline est une artiste pluridisciplinaire originaire de Normandie, basée à Bruxelles. Elle se forme en autodidacte ainsi qu’à la Maison des arts d’Évreux. Elle peint principalement en extérieur, et est intimement convaincue que le corps et la nature sont liés. Ses peintures naviguent entre paysages concrets et imaginés, éléments naturels et saynètes intimes. Sa démarche de création s’inspire des sensations vivantes explorées dans la danse, de la douceur des êtres qui l’entourent, et de la poésie forte de la nature résiliente.

Exposition visible à l’Office de Tourisme Maine Saosnois de Mamers du 4 au 30 mai 2026 Entrée libre –

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h, samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 17h. Fermé les mardis, dimanches et jours fériés. .

50 Place Carnot Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com

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English :

Painting exhibition at the Maine Saosnois Tourist Office

L’événement Exposition artistique d’Apolline Borne – Brumes et Rosées Mamers a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Maine Saosnois