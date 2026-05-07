EXPOSITION ARTISTIQUE DES ŒUVRES DE JOSEPH GALLEGO Loupian
EXPOSITION ARTISTIQUE DES ŒUVRES DE JOSEPH GALLEGO Loupian mercredi 3 juin 2026.
Loupian
EXPOSITION ARTISTIQUE DES ŒUVRES DE JOSEPH GALLEGO
Loupian Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-06-03
Nous vous invitons à découvrir l’univers de Joseph GALLEGO, artiste plasticien spécialisé en peinture acrylique, lors d’une exposition organisée à l’église Saint-Hippolyte.Ancien mineur dans l’exploitation du charbon et aujourd’hui, à la retraite, Joseph GALLEGO consacre son temps à sa passion, la création d’œuvres picturales.Après plusieurs années à peindre des œuvres figuratives, il s’est aperçu que ce n’était pas ce qu’il désirait.Son travail s’inspire de la nature, l’eau, du bouleversement climatique. Ma seule aspiration en tant que peintre, c’est de peindre tout cela, comme je le l’imagine, à ma façon. Exposition à découvrir du 3 au 10 Juin à l’Église Saint-Hippolyte, tous les jours de 10h à 12h et de 18h à 19h30.Vernissage le Vendredi 3 Juin à 18h30. .
Loupian 34140 Hérault Occitanie +33 4 67 43 82 07
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English :
L’événement EXPOSITION ARTISTIQUE DES ŒUVRES DE JOSEPH GALLEGO Loupian a été mis à jour le 2026-05-07 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE
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