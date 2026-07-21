Informations pratiques

Weyersheim

Exposition artistique et culturelle

rue des prés Weyersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-10

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-10

Par l’association Hans Baldung-Grien .

rue des prés Weyersheim 67720 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 51 30 12 mairie@weyersheim.fr

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English :

L’événement Exposition artistique et culturelle Weyersheim a été mis à jour le 2026-07-21 par Communauté de communes de la Basse-Zorn